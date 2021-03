Lunedì 29 marzo 2021 - 20:20

A Senigallia padre spara al figlio 27enne e lo uccide

Al culmine di una lite in casa

Roma, 29 mar. (askanews) – Una lite in famiglia fra padre e figlio si trasforma in tragedia a Senigallia, in provincia di Ancona. In una casa isolata alla periferia della città un uomo di 73 anni, in preda all’ira ha preso la pistola e ha sparato ferendo mortalmente il figlio di 27 anni. Secondo una prima ricostruzione a chiamare i soccorsi sarebbe stato il ragazzo ma quando sono arrivati i sanitari per lui non c’era più nulla da fare. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’intera dinamica dei fatti.

