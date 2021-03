Sabato 27 marzo 2021 - 17:37

Si dimette da consulente al ministero dell’Istruzione lo “stalker” di Azzolina

Le polemiche per la nomina del professor Pasquale Vespa come consulente del sottosegretario Sasso

Roma, 27 mar. (askanews) – Il ministro dell’Istruzione Professor Patrizio Bianchi, “pur riconoscendo l’autonomia dei sottosegretari nella nomina del loro staff, alla luce di quanto emerso da notizie di stampa, ha chiesto al sottosegretario Rossano Sasso di valutare attentamente e rapidamente l’opportunità della nomina del professor Pasquale Vespa”. Lo rende noto il Ministero dell’Istruzione.

Il Ministro ha quindi ricevuto dal sottosegretario la disponibilità del professor Vespa a sospendersi dal suo incarico, “in attesa del chiarimento della sua posizione. Di conseguenza, il Ministro ha dato mandato all’amministrazione di procedere alla revoca dell’incarico assegnato al Professor Vespa. Il Ministro esprime inoltre la massima stima nei confronti dell’ex Ministra Lucia Azzolina”, conclude la nota del ministero.

In un’intervista pubblicata oggi da un quotidiano, l’ex ministra Azzolina aveva stigmatizzato la nomina di Vespa come consulente al ministero. Azzolina aveva infatti ricordato i post di minacce e insulti pubblicati dallo stesso Vespa nei suoi confronti. Post per quali era stato denunciato dall’ex ministra. Il processo inizierà il 9 aprile.

Apa/Pie