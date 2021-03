Venerdì 26 marzo 2021 - 19:14

Rezza dice che la situazione migliora ma serve mantenere le misure anti-Covid

Accelerare campagna vaccinale

Roma, 26 mar. (askanews) – “Questa settimana in Italia assistiamo ad un lieve miglioramento della situazione epidemiologica, con un Rt che scende a 1.08, la scorsa settimana era intorno a 1.16 e l’incidenza va al di sotto dei 250, intorno al 240 per centomila, rimane però decisamente elevata”. Lo sottolinea il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, in un video diffuso al termine della conferenza stampa settimanale della cabina di regia sul monitoraggio della situazione epidemiologica.

“Per quanto riguarda il tasso di occupazione dell’area medica e dei posti di terapia intensiva purtroppo, invece, – osserva – abbiamo un aumento dovuto al fatto che nelle scorse settimane si sono accumulati molti casi di covid 19. Infatti il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva è intorno al 39%, quindi più elevato rispetto alla scorsa settimana”.

“Data la situazione bisogna continuare a mantenere le misure di prevenzione e controllo – conclude – e soprattutto accelerare la campagna vaccinale per immunizzare quante piu persone possibile”.

