Turchia, esercito autorizza il velo islamico per donne ufficiali

Ankara, 22 feb. (askanews) - L'esercito turco ha revocato il divieto di indossare il velo islamico per le donne ufficiali in servizio. Lo riferiscono i media turchi. Già lo scorso novembre il velo - negli ultimi anni gradualmente sdoganato nelle istituzioni turche per volere del presidente islamico Recep Tayyip Erdogan - era stato autorizzato per il personale civile in servizio nell'esercito.