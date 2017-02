Yemen chiude a Trump, ritirato il permesso alle operazioni anti-terrorismo

Roma, 8 feb. (askanews) - Lo Yemen ha ritirato il permesso agli Stati uniti di condurre operazioni speciali nel suo territorio contro sospetti gruppi di terroristi dopo le vittime civili provocate da queste azioni americane. Lo scrive oggi il New York Times. In particolare, a fare infuriare gli yemeniti sono state le raccapriccianti fotografie di bambini uccisi apparentemente dal fuoco incrociato in una sparatoria durata 50 minuti, nella quela è morto anche un ufficiale americano. La Casa bianca ha descrito l'operazione - a suo dire, per raccogliere intelligence - come un "successo". La decisione yemenita è un rovescio per i piani del presidente Donald Trump di assumere un approccio più aggressivo nei confronti dei gruppi islamici. Non è chiaro, scrive il Nyt, se dietro la scelta di Trump d'inserire anche lo Yemen tra i paesi dai quali non sono ammessi migranti ci sia anche la decisione yemenita di non consentire più le azioni americane. Mos MAZ