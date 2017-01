Wta Auckland, Serena Williams eliminata da Madison Brengle

Roma, 4 gen. (askanews) - Doccia fredda per Serena Williams. La numero due del mondo è uscita di scena al secondo turno dell'"ASB Classic", torneo Wta International con montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. La statunitense, prima favorita del seeding, al rientro nel circuito dopo quattro mesi di pausa , ha ceduto per 64 67(3) 64 alla connazionale Madison Brengle (nella foto), numero 74 del ranking mondiale.

Giornata storta in casa Williams. Dopo l'eliminazione di Serena è infatti arrivato il forfait di Venus, seconda favorita del seeding e trionfatrice nell'edizione di due anni fa. "Venere", numero 17 del rankimg mondiale, dopo aver chiuso vittoriosamente per 76(2) 62 il suo match di primo turno contro la wild card do casa Jade Lewis (interrotto dalla pioggia martedì sul 2 pari del primo set), non è nemmeno scesa in campo contro la giapponese Naomi Osaka per un problema al braccio destro. Adx