Voto di scambio, 13 anni e 6 mesi all'ex assessore Zambetti

Milano, 8 feb. (askanews) - Colpevole di voto di scambio con la 'ndrangheta, corruzione e anche concorso esterno in associazione mafiosa: per queste accuse Domenico Zambetti, ex assessore regionale lombardo, è stato condannato a 13 anni e 6 mesi di carcere, contro i 10 anni chiesti per lui dalla pubblica accusa. Il pm di Milano Giuseppe D'Amico (nel frattempo promosso procuratore aggiunto a Busto Arsizio) aveva deciso di far cadere l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. I giudici dell'ottava sezione penale di Milano lo hanno invece condannato anche per questo reato. Per l'ex esponente della giunta regionale presieduta da Roberto Formigoni è stata inoltre disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici oltre che 3 anni di libertà vigilata una volta finita di scontare la sua pena in carcere. Zambetti è stato inoltre condannato a risarcire le istituzioni che si sono costituite parti civili contro di lui: dovrà versare 500 mila alla Regione Lombardia e 200 mila euro al Comune di Milano. Fcz/Int2