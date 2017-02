Vola la Roma: 3-1 all'Inter, polemiche sugli errori arbitrali

Roma, 27 feb. (askanews) - Vola la Roma di Luciano Spalletti che sbanca San Siro battendo l'Inter 3-1 nel posticipo della 26/a giornata di serie A. Super Nainggolan autore di due splendidi gol (12' e 56'). Il sigillo è di Perotti su rigore (86'). Inutile la rete di Icardi (81'). Con questo successo i giallorossi tornano a -7 dalla Juventus, mentre l'Inter scivola al sesto posto. Spalletti attacca: "Ha vinto la Roma meritatamente. Il calcio di Strootman non è fallo. Non sono d'accordo nemmeno sulla punizione di Nainggolan, lui non sposta nulla. Mi interessa la partita, dove la Roma ha meritato di vincere. Per tutta la settimana tutti gli ex interisti sono stati sguinzagliati in tutte le trasmissioni per parlare dei fatti arbitrali, ma a me non interessa. Io lo scorso hanno su 19 partite ho avuto un solo calcio di rigore a favore e non mi sono mai lamentato. Ora non mi dite che i punti di differenza sono i calci di rigore. E' stato fatto un lavoro certosino sull'insoddisfazione dell'Inter sulla classe arbitrale". Pioli replica: "È uno stop che non volevamo, sapevamo che dovevamo alzare il nostro livello, la Roma è stata chirurgica a sfruttare le occasioni da gol". Sui due episodi che hanno fatto arrabbiare tifosi e giocatori dell'Inter (spinta di Nainggolan su Gagliardini in occasione della seconda rete del belga e rigore chiesto da Eder per l'intervento di Strootman), il tecnico nerazzurro preferisce non commentare: "Gli errori arbitrali non li commento. Guardo la prestazione della mia squadra, abbiamo incontrato un avversario più efficace" Adx