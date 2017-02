Treviso, 14 feb. (askanews) - Ha scelto di morire dormendo fino al momento finale, facendosi praticare una sedazione profonda. E' la storia di Dino Bettamin, 70enne macellaio di Montebelluna nel Trevigiano e riportata dalla stampa locale. Malato di Sla dal 2012 e dopo un calvario inevitabile per questo tipo di patologia, l'uomo il 5 febbraio si è reso conto che le forze fisiche e psicologiche lo stavano abbandonando e ha compiuto una scelta definitiva, quella di farsi sedare profondamente fino al sopraggiungere della morte. Così avrebbe detto agli infermieri che lo assistevano a casa giorno e notte: "Voglio dormire fino alla morte". Lo ha ripetuto qualche ora più tardi alla moglie, ai figli, al medico delle cure palliative e alla Guardia medica: ½Fatemi dormire fino alla fine". In questo modo è stato rispettato il suo rifiuto a qualsiasi trattamento, compresa la nutrizione artificiale. Dino Bettamin e morto ieri. Il suo, come riportano i giornali locali, è il primo caso di "sedazione profonda" somministrata ad un malato di Sla. red-Cro-int5