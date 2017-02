Virginia Raggi ricoverata per un malore andrà al vertice con la Roma

Roma, 24 feb. (askanews) - Slitta ancora l'incontro tra Giunta Raggi e AsRoma in Campidoglio sul futuro dello Stadio a Tor di Valle, inizialmente previsto per le 16, e successivamente per le 17. Ora l'incontro è convocato per le 18.30-19, probabilmente per consentire alla sindaca, al momento ancora trattenuta per accertamenti all'ospedale San Filippo Neri di unirsi alla tanto attesa riunione. Nel frattempo stanno arrivando ad "assediare" il Comune i primi gruppi di tifosi romanisti che si sono auto-convocati attraverso radio e social. "Sì allo stadio basta melina", recita un grande striscione che occupa la scalinata che guarda Palazzo Senatorio. "Un solo grido un solo allarme Tor di Valle, Tor di Valle" e "Virginia, famolo sto stadio" sono i cori che una cinquantina di tifosi levano verso le finestre del Comune. Sis-Int5