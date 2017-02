Virginia Raggi interrogata dai magistrati

La sindaca indagata per abuso e falso

Roma, 2 feb. (askanews) - Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Francesco Dall'Olio hanno lasciato il tribunale di piazzale Clodio in vista dell'interrogatorio della sindaca capitolina, Virginia Raggi. Massimo riserbo in procura su dove si terrà l'atto istruttorio. Il difensore della prima cittadina non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

La sindaca è indagata per abuso d'ufficio e falso ideologico in merito alla nomina del fratello di Raffaele Marra a capo del dipartimento Turismo in Campidoglio. L'incontro coi magistrati avrebbe dovuto tenersi lunedì scorso ma è poi slitatto a oggi.