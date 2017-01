Roma, 25 gen. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricevuto questa mattina in Campidoglio l'ambasciatore d'Irlanda, Bobby McDonagh. Nel corso del colloquio la prima cittadina ha accolto con favore la proposta di far aderire Roma all'iniziativa culturale del Global Greening che prevede, in onore della festa nazionale di San Patrizio, l'illuminazione di verde di alcuni dei monumenti più famosi del mondo.

Si tratta di un'iniziativa ideata da Turismo Irlandese, l'ufficio per il Turismo dell'isola d'Irlanda che dalla prima edizione del 2010 è andata crescendo e che nel 2016 ha visto illuminarsi oltre 240 monumenti, edifici e luoghi simbolo (tra cui diversi siti Unesco) in tutto il mondo. Così il 17 marzo, giorno in cui ricorre la festa del Santo Patrono d'Irlanda, per il terzo anno consecutivo, il Colosseo verrà illuminato del colore simbolo d'Irlanda. Durante l'incontro la sindaca e l'ambasciatore hanno parlato inoltre delle relazioni culturali e del forte legame turistico tra Roma e l'Irlanda. sis/Int2