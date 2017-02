Virginia Raggi dice che è tutto chiarito con Berdini

Roma, 8 feb. (askanews) - Tutto chiarito tra Virginia Raggi e l'assessore all'urbanistica Berdini. Parola della sindaca. "Ho avuto modo chiarire con l'assessore Berdini, che si è scusato era mortificato, ha rassegnato le dimissioni e io le ho respinte con riserva", ha detto Raggi, partecipando alla conferenza stampa di presentazione del sito "comuni5stelle".

"La riserva - ha spiegato Raggi -, perché Roma sta affrontando tematiche urbanistiche molto complesse come i piani di zona, lo stadio quindi ci confronteremo nel merito, per il resto lui si è scusato non era quello che pensa", quanto pubblicato da La Stampa. Incalzata dalle domande dei giornalisti sulle parole di Berdini nell'intervista a La Stampa, Raggi ha ribadito: "Era mortificato per le parole che ha detto, sí le ha dette, ma era costernato, non le pensa, si è cosparso - ha aggiunto ironicamente - il capo di cenere e con i ceci sotto le ginocchia". Quanto al prossimo interrogatorio di Raffaele Marra, la sindaca ha detto di non temere nulla. "Non temo alcuna cosa possa essere detta nell'interrogatorio" ha affermato.