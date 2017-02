Virginia Raggi beneficiaria di una polizza vita stipulata da Romeo

Roma, 2 feb. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi sta rispondendo ai magistrati in una sede della polizia a Roma, in merito all'inchiesta sui suoi rapporti con Marra, e per la quale risulta indagata. E intanto è scoppiato il caso delle polizze vita. La sindaca è infatti, secondo l'Espresso che ha dato la notizia, ripresa dai principali media, beneficiaria di una polizza vita da 30 mila euro stipulata da Salvatore Romeo, il quale è stato poco dopo promosso a capo della segreteria.

Il 20 giugno Virginia Raggi viene eletta e tre settimane dopo nomina il dipendente comunale Romeo a capo della sua segreteria: lo stipendio di Romeo passa da 39 mila euro annui a 110mila euro, emolumenti che poi scenderanno a 93mila euro lordi in seguito al parere dell'Anac che consiglia, senza obblighi, il comune a fissare un tetto alle retribuzioni dei propri dipendenti. Romeo si dimetterà il 17 dicembre 2016, dopo l'arresto di Raffaele Marra con l'accusa di corruzione. Secondo quanto si legge su Repubblica.it, Romeo "ha investito 100 mila euro in polizze verso attivisti del movimento". Romeo, dal canto suo, ha risposto a Repubblica.it: "Non so di cosa state parlando".

"Verificheremo, non ne so nulla", ha detto a caldo il consigliere M5S capitolino, Pietro Calabrese, lasciando il Campidoglio. "Penso sia proprio il caso di cominciare a dire un po' di verità sulla cricca Raggi-Marra Romeo #polizzadiscambio". Lo ha scritto dal canto suo su Twitter Alessia Morani, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera.