Ville di lusso e terreni, sigilli al tesoro (da 30 mln) di 5 famiglie sinti

Roma, 9 feb. (askanews) - Dalle prime ore di questa mattina, personale della D.I.A. di Roma e del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, con l'ausilio della Guardia di Finanza, stanno eseguendo nel territorio di Ladispoli (RM) e Cerveteri (RM), un sequestro di beni nei confronti di cinque famiglie di etnia sinti, accomunate da stretti vincoli familiari e gravate da numerosi precedenti penali, che avevano dato vita ad un'associazione per delinquere attiva sia nel Lazio che in note località turistiche del territorio nazionale e estero. La misura è stata emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione - Presidente Guglielmo Muntoni, su proposta del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Nunzio Antonio Ferla. Il sequestro di beni eseguito oggi dalla Dia di Roma e dai carabinieri di Ostia, con l'ausilio della Guardia di Finanza, ha interessato i capifamiglia Mosè Cavazza, Massimo Fe, Daniele Bacicalupi, Antonio Fusser, Remo Fusser, i quali risultano tutti sconosciuti al fisco. Si tratta in sostanza di tre ceppi familiari di origine sinti che si sono successivamente fusi in un unico gruppo familiare stanziatosi definitivamente a Cerveteri fin dagli anni '80. Il provvedimento scaturisce dagli esiti di un'attività investigativa avviata nel 2016 dal Centro Operativo Dia di Roma e diretta ad individuare possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell'hinterland capitolino, che ha consentito di accertare, oltre alla pericolosità sociale dei soggetti, anche evidenti profili di sperequazione tra il patrimonio posseduto e i redditi dichiarati dagli stessi. Il valore dei beni oggetto di sequestro ammonta a oltre 30 milioni di euro, che riguarda, in particolare, 23 immobili, tra cui 9 ville di lusso (alcune con piscina e campo di calcetto annessi), terreni agricoli, ditte individuali, società, numerosi veicoli e conti correnti. red-sav-int5