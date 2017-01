Verhofstadt si ritira, derby italiano per l'Europarlamento

Strasburgo, 17 gen. (askanews) - Il presidente uscente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha annunciato stamattina, in apertura della seduta plenaria a Strasburgo, che Guy Verhofstadt, capogruppo dei Liberaldemocratici (Alde), ha ritirato la propria candidatura alla presidenza dell'Assemblea, durante il voto che si svolgerà oggi. L'Alde ha concluso ieri in tarda serata un accordo politico con il Ppe, in base al quale i Liberaldemocratici sosterranno Antonio Tajani, il candidato del Ppe alla presidenza dell'Europarlamento. La sfida per la presidenza del Parlamento Europeo potrebbe risolversi in un derby tutto italiano con l'altro candidato Gianni Pittella (Pd/S&D, 189 seggi). int4