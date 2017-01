Valentino Rossi: "Nessuno mi manderà in pensione"

Roma, 27 gen. (askanews) - Trentotto anni il prossimo 16 febbraio Valentino Rossi è pronto per il suo 22mo mondiale. "Diventando più grande diventa tutto più difficile", racconta il Dottore a Sepang in un'intervista esclusiva pubblicata sulla Gazzetta di oggi a firma di Paolo Ianieri, "e per avere gli stessi risultati devi lottare ancora di più. Io lotterò di più. Ho avuto avversari fortissimi in carriera e non mi ha mai fatto smettere nessuno, quindi, perché ora?". Nella chiacchierata riportata anche sul sito online della Gazzetta dice di Lorenzo: "È un grandissimo pilota. Sono curioso di vedere come andrà in Ducati", dice, "Domenicali (a.d. Ducati, ndr) dice che se lui andrà più forte per me sarà imbarazzante? L'ho letto (ride)". Rossi parla anche del suo compagno in Yamaha Viñales: "Una bella bega, va fortissimo", del suo rapporto speciale con papà Graziano: "È merito suo se sono pilota" e con mamma Stefania "mi dà sempre tanti consigli". E rivela di essere single da un anno: "Una bella ragazza è come una motogp al limite". Infine, un pensiero lo dedica al destino: "Se ci credo? Boh, non lo so. Non l'ho ancora capito" Adx