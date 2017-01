Vacanza sulle Dolomiti per Matteo ed Agnese Renzi (lui ama la montagna)

Roma, 4 gen. (askanews) - Vacanza sulle Dolomiti per Matteo Renzi e famiglia. L'ex premier è stato beccato dai fotografi del settimanale Mio mentre si diverte sulle nevi di Ortisei (Bolzano) insieme alla moglie Agnese e ai tre figli. Un ampio servizio fotografico, che sarà pubblicato sul numero in edicola da domani giovedì 5 gennaio, ritrae il segretario del Pd che prende lo skilift con i suoi familiari e poi ingaggia le discese equipaggiato di tutto punto con sci, bastoncini, casco protettivo e occhiali da sole.

"Renzi ama moltissimo la montagna", scrive la rivista edita dalla Angelo Aleksic Editore, "e ricarica le pile ad alta quota stando accanto alla famiglia". Altre foto esclusive lo ritraggono insieme alla moglie, al termine di una giornata trascorsa sulla neve, altre mentre entrambi si concedono una rilassante serata al centro benessere dell'albergo: è qui che Agnese sfoggia il suo bikini uscendo dalla piscina termale. "Dopo mille e 15 giorni di governo", sottolinea il settimanale Mio, "Matteo Renzi si diverte sulla neve per dimenticare la bruciante sconfitta incassata in occasione del referendum costituzionale. Dopo aver rassegnato le dimissioni a dicembre, l'ex premier può dedicarsi esclusivamente ai suoi cari, mettendosi alle spalle anche certi veleni interni al Partito Democratico. Con la sua dolcissima e semplice compagna di vita, che dal giorno delle dimissioni non lo ha mai lasciato solo". Adx