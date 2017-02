Usa, corte d'appello deciderà su muslim ban "in settimana"

New York, 8 feb. (askanews) - Arriverà "probabilmente in settimana" la decisione del nono distretto della Corte d'appello di San Francisco che nella notte ha tenuto un'udienza in cui l'amministrazione Trump ha difeso il cosiddetto "muslim ban". Il presidente aveva firmato un ordine esecutivo il 27 gennaio scorso con il quale aveva sospeso gli ingressi di rifugiati e cittadini di sette nazioni a maggioranza musulmana. A fornire una tempistica di un caso legale attentamente monitorato è stata la Corte stessa prima dell'udienza che è durata diverse ore. L'obiettivo del governo è ribaltare la decisione di un giudice federale di Seattle (Stato di Washington) che venerdì scorso aveva ordinato l'alt all'ordine esecuvito. Nel giro di poche ore la Casa Bianca aveva fatto ricorso alla Corte d'Appello di San Francisco, a cui fanno riferimento i tribunali federali di nove Stati occidentali della nazione. La nuova - e non ultima - puntata della battaglia giudiziaria ha visto ieri sera il Dipartimento di Giustizia nel mirino di tre giudici della corte d'appello di San Francisco: il legale del governo ha sostenuto che il bando temporaneo all'imigrazione dai 7 Paesi musulmani è motivato da questioni di sicurezza e che il giudice federale, sospendendolo, ha oltrepassato i limiti della sua giurisdizione. E' molto probabile che chi risulterà perdente in questa battaglia legale faccia ricorso alla Corte Suprema. Il caso rappresenta un test per Trump visto che attualmente il massimo organo giudiziario Usa è diviso a metà con quattro giudici liberal e quattro conservatori. Il nono, Neil Gorsuch, è in attesa di conferma al Senato: lo ha scelto la settimana scorsa il presidente Trump ispirandosi al defunto conservatore Antonin Scalia, la cui poltrona è rimasta vuota dal momento del suo decesso avvenuto quasi un anno fa. A24/Spa/Orm MAZ