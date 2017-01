Uomini armati occupano tre ministeri a Tripoli

Roma, 12 gen. (askanews) - Uomini armati hanno preso il controllo degli edifici dei ministeri della Difesa, della Giustizia e dell'Economia a Tripoli, in Libia. E' quanto riportano i media locali, secondo cui si tratterebbe di forze fedeli al governo di salvezza nazionale di Khalifa Ghweil. Già lo scorso ottobre gli uomini di Ghweil avevano occupato il Rixos Hotel nella capitale libica, sede del Consiglio di Stato libico nato dall'accordo siglato in Marocco nel dicembre 2015 che ha dato vita anche all'esecutivo di Fayez Sarraj, riconosciuto dalla comunità internazionale. Secondo fonti libiche interpellate dal sito saudita Al Weeam, i gruppi armati sarebbero guidati dallo stesso ex premier Ghweil e avrebbero fatto irruzione anche nella sede del ministro del Lavoro, dei Martiri e dei Feriti. Gli edifici presi di mira si trovano nell'area di al Hadabah, nella zona occidentale della città. Secondo le stesse fonti, Ghweil avrebbe chiesto agli impiegati del governo di unità nazionale di Fayez al Sarraj di lasciare le sedi ministeriali. Stando ai media locali, l'ex premier terrà un discorso dalla sede del ministero della Difesa. int4