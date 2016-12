Roma, 30 dic. (askanews) - Dopo essere decedute praticamente ad un giorno di distanza Carrie Fisher e Debbie Reynolds avranno anche un funerale congiunto. Le due attrici, madre e figlia, saranno salutate con un'unica cerimonia, come ha svelato Todd Fisher fratello di Carrie e figlio di Debbie, al New York Daily News: "Vorremmo fare così, ma stiamo ancora lavorando sulla logistica", ha spiegato. "Ci piace l'idea, se è possibile. Credo sarebbe appropriato". La data e il luogo del funerale ancora non sono stati decisi perché, secondo il sito TMZ, ci sono stati ritardi nell'autopsia di Carrie e il coroner di Los Angeles sta ancora aspettando i permessi per chiudere il caso. Carrie Fisher è stata stroncata da un attacco di cuore a 60 anni il 28 dicembre mentre sua madre ha avuto un infarto a 94 anni poche ore dopo. int4