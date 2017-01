Forte inquinamento e visibilità ridotta in tutto il sudest

Londra 23 gen. (askanews) - La fitta nebbia calata su Londra ha costretto le autorità a cancellare un centinaio di voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Heathrow, pari circa all'8% del traffico previsto. In generale l'intero sudest dell'Inghilterra soffre di una riduzione della visibilità, causata anche dal forte inquinamento atmosferico tanto che le autorità hanno raccomandato ai residenti di ridurre al minimo le attività all'esterno. Aer