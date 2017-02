Un 16enne si è suicidato durante una perquisizione a casa a Genova

Genova, 13 feb. (askanews) - E' successo nel pomeriggio a Lavagna, in provincia di Genova: uno studente di 16 anni è morto dopo essersi lanciato dalla finestra della sua abitazione durante una perquisizione della guardia di finanza. Secondo una prima ricostruzione, la perquisizione sarebbe scattata a seguito di un controllo antidroga a cui il giovane sarebbe stato sottoposto a scuola. Al momento del fatto in casa era presente anche la madre del ragazzo, morto per le gravissime lesioni riportate nella caduta mentre stava per essere trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Fos/Int2