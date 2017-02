Ufficio etico: la consigliera di Trump va sanzionata. Ha fatto pubblicità a Ivanka

Roma, 15 feb. (askanews) - Il direttore dell'Ufficio etico del Congresso Usa ha scritto alla Casa Bianca per affermare che la consigliera dei presidente Donald Trump ha violato l'etica del suo incarico, pubblicizzando in un'intervista tv i prodotti di Ivanka Trump, e per questo va sanzionata. "Nelle attuali circostanze, ci sono forti ragioni per ritenere che la signora Conway abbia violato la legge sugli standard di condotta e che per questo un'azione disciplinare è giustificata" ha scritto il direttore dell'ufficio Walter Shaub al capo dell'ufficio legale della presidenza Usa Stefan Passantino. Shaub chiede una risposta entro il 28 febbraio con i risultati dell'indagine interna e le eventuali sanzioni da comminare alla Conway. La scorsa settimana la catena di grandi magazzini Nordstrom ha annunciato l'interruzione delle vendite della linea di abbigliamento e di accessori prodotta dalla figlia del presidente a causa del calo delle vendite. Trump si è lamentato su Twitter che Ivanka è stata trattata "ingiustamente" dalla società. In una conferenza stampa il capo ufficio stampa della Casa Bianca Sean Spicer ha accusato Nordstrom di voler "colpire" Ivanka Trump per le opinioni politiche del padre e che è naturale che la famiglia cerchi di sostenere uno dei figli. Ma Conway è andata oltre, affermando in un'intervista a Fox News che gli spettatori devono mostrare il loro sostegno comprando i prodotti a marchio Ivanka Trump. "Andate a comprare le cose di Ivanka, è quel che vi dico ... Io odio fare shopping ma oggi vado a comprami qualcosa anch'io" ha detto Conway. "Faccio pubblicità gratuita, ma andate a compre oggi". Il capo della commissione Vigilanza della Camera, il repubblicano Jason Chaffetz, ha definito le parole di Conway "eccessive" e "inaccettabili" e con il collega democratico Elijah Cummings ha preso carta e penna per chiedere il parere dell'ufficio etico. Ieri Shaub ha replicato a Passantino, Chaffetz, Cummings e al capo dei consiglieri del presidente Don McGahn, affermando che Conway ha violato le norme, istituite dal presidente George Bush padre, che proibiscono ai dipendenti del governo di fare un uso inappropriato della propria posizione. "I funzionari dell'esecutivo devono usare l'autorità loro affidata a beneficio del popolo americano e non per il profitto privato" ha scritto Shaub. Spicer ha detto che Conway "ha ricevuto consigli" sulla questione, indicando una forma di sanzione verbale. In un'intervista alla Cnn la scorsa settimana Conway ha detto di aver parlato con Trump dell'incidente e che il presidente l'appoggia "al 100%". "E' stato un momento che mi ha molto rincuorato. Posso dire solo alle donne americane che a un certo punto nella vita dovrebbero avere un capo che le tratta cone il presidente mi ha trattata oggi" ha aggiunto. Bea MAZ