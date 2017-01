Tutti contro il compagno di George Michael, Fadi Fawaz

Roma, 3 gen. (askanews) - Fadi Fawaz, il "parrucchiere delle star" presentatosi come il compagno di George Michael di cui ha raccontato le ultime ore di vita, sarebbe per i tabloid inglesi una "sanguisuga". Secondo il Sun la storia tra i due era finita da un anno e mezzo e Fawaz cercava di approfittare di Michael e del suo successo per fini personali. Il tabloid inglese ha rivolto sulle sue pagine e sul suo sito cinque domande a Fawaz, sull'uso di droga da parte di Michael, sulle ore passate nella notte di Natale, sul tentativo di hackerare il suo account twitter ove si parlava del tentativo di suicidio, e sulle accuse di essere una sanguisuga mosse dagli amici di George Michael. Il Sun avanza sospetti che Fawaz possa aver lasciato George cadere nella spirale della droga o gli abbia addirittura fornito la droga che potrebbe averlo ucciso e che il loro rapporto fosse di genere ricattatorio. Adx/Int2