Roma, 24 gen. (askanews) - Non ci sarebbero superstiti nel grave incidente avvenuto vicino le piste di Campo Felice nell'aquilano, dove un elicottero con sei persone a bordo è precipitato. Sul posto, al momento dell'incidente, c'era una fitta nebbia che ha poi reso difficili le operazioni di localizzazione del velivolo e di soccorso. Il velivolo è distrutto. Sono comunque ancora in corso le operazioni di soccorso e i corpi non sono ancora stati individuati. Gtu-Int5