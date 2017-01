Roma, 18 gen. (askanews) - Sono avvenuti tutti tra le province dell'Aquila e di Rieti gli eventi sismici registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le regioni Lazio e Abruzzo alle 10.25 con magnitudo 5.3, alle 11.14 con magnitudo 5.4 e alle 11.25 con magnitudo 5.3, alle 11.39 con magnitudo 4. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, in raccordo con la Dicomac insediata a Rieti, si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile, oltre che con le strutture operative già dispiegate da mesi sul territorio. Dalle verifiche effettuate, gli eventi - con epicentri individuati tra i comuni di Montereale, Capitignano, Amatrice, Campotosto, Barete, Pizzoli e Montereale - sono risultati avvertiti dalla popolazione, e sono in corso tutte le necessarie verifiche per eventuali danni a persone o cose. A Roma la metro A e la metro B a Roma sono state chiuse e il servizio è stato sospeso per "verifiche tecniche" dopo le varie scosse di terremoto nel Centro Italia. Lo comunica l'Atac su Twitter, spiegando che il servizio è stato sostituito da bus. Evacuata per precauzione la università Luiss, sulla via Nomenatana, il liceo Manara a Monteverde, una scuola al quartiere Trastevere, e altri istituti scolastici nella capitale. L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica comunica che sono momentaneamente sospese in via precauzionale le visite del pubblico al Palazzo del Quirinale. Cam