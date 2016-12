Roma, 29 dic. (askanews) - La Turchia e la Russia programmano di far partire il cessate-il-fuoco generale in Siria prima del Capodanno. L'ha affermato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Il cessate-il-fuoco può essere messo in campo "in ogni momento", ha detto il ministro alla televisione A Haber, dopo che ieri era stata diffusa la notizia dell'accordo tra Ankara e Mosca. "Noi - ha continuato - programmiamo di attivarlo prima dell'inizio del nuovo anno". int4