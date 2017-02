Turchia: 400 presunti membri Isis arrestati in tutto il Paese

Roma, 5 feb. (askanews) - Le forze di sicurezza in Turchia hanno arrestato oggi circa 400 presunti membri dell'Isis in una serie di operazioni antiterrorismo su tutto il territorio nazionale: lo riferiscono fonti di stampa locale. Tra le persone arrestate figurano numerosi cittadini stranieri. La polizia accusa alcuni dei sospetti di essere coinvolti in progetti di attentati nel Paese. Le operazioni compiute oggi, in particolare, hanno portato all'arresto di 150 sospetti a Sanliurfa, nel Sud-Est della Tuchia, di 60 presunti terroristi nella capitale Ankara, e di altre decine di persone tra Bursa e Bingol, in aree che vanno dall'Ovest all'Est della Turchia, secondo quanto riferito dalle agenzie Anadolu e Dogan. (fonte afp) Coa MAZ