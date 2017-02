Roma, 20 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati uniti Donald Trump s'attende "progressi reali entro la fine del 2017" da parte degli alleati della Nato, che non rispettano l'impegno a investire il 2 per cento del loro Pil in spese militari. L'ha affermato oggi il vicepresidente Usa Mike Pence, in visita a Bruxelles. La soglia del 2 per cento è stata fissata nel 2014 dai 28 membri dell'Alleanza atlantica, con l'impegno che venga raggiunto entro il 2024. Al momento solo cinque paesi, tra i quali gli Usa, sono arrivati a rispettarla. (Fonte Afp) Mos MAZ