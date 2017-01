Trump: "Troppo presto per parlare di sanzioni contro la Russia"

New York, 27 gen. (askanews) - "È troppo presto per parlare di sanzioni. Vogliamo buone relazioni con tutti i Paesi, anche con la Russia. Ma non lo garantisco". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto a una domanda sulle sanzioni contro la Russia, nella sua prima conferenza stampa con un leader straniero, la prima ministra del Regno Unito, Theresa May, alla Casa Bianca. red