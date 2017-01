Oggi ordini esecutivi per limitare arrivo di rifugiati e visti

Washington, 25 gen. (askanews) - Con un tweet, come ormai sua consuetudine, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'avvio della costruzione del muro alla frontiera messicana. Oggi firmerà gli ordini esecutivi per limitare l'arrivo di rifugiati, la concessione di visti e l'immigrazione in generale, dando così attuazione alle promesse della campagna elettorale.

"Domani (oggi per chi legge, ndr) sarà un gran giorno per la SICUREZZA NAZIONALE. Fra le altre cose, costruiremo il muro!", ha cinguettato l'inquilino della Casa Bianca nella tarda serata di ieri. Cls/Int9