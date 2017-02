Trump: sosteniamo con forza la Nato, ma tutti devono contribuire

New York, 6 feb. (askanews) - "È mio dovere proteggere gli americani, è il mio più alto dovere. È nostro dovere farlo e lo faremo [...] Dobbiamo restare forti e liberi [...] Sosteniamo con forza la Nato, ma tutti devono contribuire in modo giusto; molti membri non lo stanno facendo ed è loro dovere farlo. Alcuni non ci vanno nemmeno vicini". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando dalla MacDill Air Force Base, la base militare dell'aeronautica statunitense che si trova a pochi chilometri da Tampa, in Florida, che ospita lo U.S. Central Command, il comando che si occupa delle missioni in Medio Oriente, in Nordafrica e in Asia centrale. Trump è stato accolto da applausi fragorosi dei presenti, prima del suo discorso. All'esterno della base, riportano le tv statunitensi, si sono radunate decine di persone, che hanno intonato soprattutto cori a favore degli immigrati e contro l'ordine esecutivo firmato dal presidente, che vieta per 120 giorni l'ingresso nel Paese dei rifugiati e per 90 giorni quello dei cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana. A24/Pca