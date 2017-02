Trump sbatte il telefono in faccia al premier australiano Turnbull

Washington, 2 feb. (askanews) - Donald Trump avrebbe sbattuto il telefono in faccia al premier australiano Malcolm Turnbull, interrompendo bruscamente una conversazione sull'accordo siglato dal suo predecessore Barack Obama per accogliere rifugiati tenuti in Australia in campi detentivi di natura controversa. Il presidente degli Usa, secondo il Washington Post, ha criticato duramente il patto e ha poi interrotto "bruscamente" il colloquio.

Di quattro conversazioni telefoniche avute, ieri, è il commento del Post, "quella è stata di gran lunga la peggiore". Turnbull, dopo la telefonata con Trump, ha detto che l'accordo sarà onorato. Firmato lo scorso novembre, prevede l'accoglienza in Usa di una parte - non resa nota - dei 1.600 migranti parcheggiati nei campi dell'isola di Manus e di Nauro. Orm/Int9