Trump: rispetto Putin, "il nostro paese è così innocente?"

Roma, 5 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha detto ieri a Fox News di avere "rispetto" per il presidente russo Vladimir Putin, ma che questo non significa necessariamente che ci andrà d'accordo. In una intervista in onda la prossima settimana, Bill O'Reilly ha chiesto a Trump la ragione per cui rispetta Putin, un ex ufficiale del Kgb, noto per aver eliminato i suoi avversari. "Io dico che è meglio andare d'accordo con la Russia che non andarci. E se la Russia ci aiuta nella lotta contro l'Isis, che è una lotta importante, e contro il terrorismo islamico in tutto il mondo, questa è una buona cosa", ha risposto Trump. "Se andrò d'accordo con lui? Non ho idea". Pressato dal giornalista sul passato di violenza di Putin, Trump ha quindi commentato: "Ci sono un sacco di assassini. Noi abbiamo avuto un sacco di assassini. Cosa pensi? Il nostro Paese sia così innocente?" Coa MAZ