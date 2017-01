Trump: "La Brexit sarà un grande successo"

Roma, 16 gen. (askanews) - La Brexit sarà "un grande successo", secondo Donald Trump, e gli Stati Uniti da lui guidati concluderanno "rapidamente" un accordo commerciale con il Regno Unito che assicurerà condizioni vantaggiose ad entrambi i Paesi. Lo ha dichiarato il presidente eletto Usa, che in una intervista al tabloid Bild e al Times si è detto convinto che "altri Paesi lasceranno l'Unione europea", seguendo l'esempio della Gran Bretagna: il motore della disintegrazione europea per il prossimo presidente Usa è la crisi migratoria, per cui Trump ha puntato il dito in particolare contro Angela Merkel. La cancelliera tedesca, ha detto, ha commesso un "errore catastrofico" aprendo le porte del suo Paese ai migranti. Cls-int4