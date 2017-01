Roma, 21 gen. (askanews) - Il "20 gennaio 2017 sarà ricordato come il giorno in cui il popolo è ridiventato il sovrano di questo Paese". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando sul suo profilo ufficiale Twitter l'Inauguration Day. "Grazie, America!", ha aggiunto il nuovo inquilino della Casa Bianca. Ringraziamenti che sono stati ribaditi successivamente in un nuovo post sui 'social'. "Grazie per un'altra splendida serata a Washington", ha aggiunto Trump, "Insieme renderemo l'America di nuovo grande". E ancora: "A nome di tutta la mia famiglia, GRAZIE!". Fco MAZ