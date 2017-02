Trump difende le espulsioni dei clandestini "criminali"

Washington 12 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso le espulsioni dei clandestini compiute negli ultimi giorni e che avevano come oggetto persone descritte come criminali o delinquenti. "La repressione contro i clandestini criminali non è che l'applicazione dei miei impegni assunti in campagna elettorale: membri delle gang, trafficanti di droga e altri saranno espulsi", ha scritto Trump in un messaggio diffuso su Twitter. Fonti della Casa Bianca hanno spiegato che si tratta di una operazione "Cross check" sul tipo di quelle condotte ogni anno, ma su scala più grande e con controlli più stringenti. Mgi-Int5