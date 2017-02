Trump dice che vincerà la battaglia sul "muslim ban"

New York, 10 feb. (askanews) - "Continueremo la battaglia legale e vinceremo, nelle prossime settimane annunceremo altre misure sulla sicurezza. Faremo qualsiasi cosa necessaria per mantenere il Paese sicuro. La sicurezza è uno dei motivi per cui sono qui". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda sulle prospettive della battaglia legale in corso sul bando agli ingressi da sette Paesi a maggioranza musulmana, durante la conferenza stampa congiunta con il primo ministro giapponese Shinzo Abe alla Casa Bianca. Una corte d'Appello ha bloccato temporaneamente l'ordine esecutivo con cui Trump fermava l'ingresso in Usa dei cittadini da sette Paesi. A24/Pau