Trump di nuovo contro la stampa: "Il nemico degli americani"

Washington, 18 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripreso i suoi attacchi contro i media su Twitter e ha descritto la stampa come "il nemico degli americani". Poco dopo essere atterrato a Mar-a-Lago, in Florida, dove possiede una villa e dove passerà il terzo weekend consecutivo, il presidente americano ha twittato: "La stampa delle notizie false (gli scaenti @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) non è il mio nemico, è il nemico degli americani". Trump aveva poco prima twittato sempre contro il New York Times, la CNN e la NBC "e molti altri" concludendo i 140 caratteri con la parola "disgustato", ma il tweet era stato cancellato. (fonte afp) Dmo MAZ