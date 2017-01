Trump contro Schwarzenegger

New York, 6 gen. (askanews) - Donald Trump si toglie qualche soddisfazione anche con Arnold Schwarzenegger, l'ex governatore repubblicano della California che nel corso della campagna elettorale aveva detto di sostenere Hillary Clinton. L'attore esce "distrutto dal paragone con me", ha detto Trump. La questione a cui fa riferimento Trump è la trasmissione The Apprentice che da quest'anno è condotta da Arnold Schwarzenegger e che a detta del presidente eletto non sta avendo il successo che fino all'anno scorso ha avuto grazie a Trump. "Menomale che era una star. Ma chi se ne importa, ha sostenuto Kasich e Hillary", ha detto Trump facendo riferimento alla campagna elettorale. Schwarzenegger aveva appoggiato il centrista Kasich nelle primarie del partito repubblicano e poi, Clinton nel faccia a faccia con Trump. A24/Pau/Int2