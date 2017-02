Trump: "Cominceremo il muro molto presto"

New York, 24 feb. (askanews) - "Abbiamo difeso i confini delle altre nazioni, mentre abbiamo lasciato i nostri spalancati. Costruiremo il muro. Manderemo via da questo Paese le persone cattive". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento alla Conservative Political Action Conference, la conferenza politica organizzata dagli attivisti conservatori statunitensi una volta all'anno, in corso in questi giorni al National Harbor, in Maryland, non lontano dalla capitale Washington. Trump ha aggiunto che la costruzione del muro con il Messico "comincerà molto presto". Trump ha detto che i gli agenti del servizio immigrazione stanno cercando "gli spacciatori di droga, criminali stranieri e li stanno buttando fuori dal paese". Proprio la costruzione del muro lungo il confine con il Messico terrà la droga e gli spacciatori fuori dagli Stati Uniti. Cam