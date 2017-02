Trump aumenta ancora il budget per le spese militari extra: 30 mld in più

New York, 28 feb. (askanews) - Potrebbero esserci 30 miliardi in più, oltre ai 54 miliardi extra già annunciati, per le spese militari statunitensi nel prossimo budget. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato questa mattina da 'Fox & Friends'.

"Spenderemo molti più soldi per le forze armate, non abbiamo altra scelta. [...] Avremo le più grandi forze armate che abbiamo mai avuto prima che io finisca" il mandato presidenziale. Una parte dei fondi sarà recuperata dal taglio dei fondi ad altri dipartimenti e agenzie, ma una parte arriverà dall'accelerata che vivrà l'economia.

