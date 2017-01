New York, 19 gen. (askanews) - Donald Trump è arrivato a Washington, dove domani giurerà come 45esimo presidente degli Stati Uniti. L'aereo su cui ha viaggiato è atterrato alla Joint Base Andrews, la base militare nei pressi della capitale statunitense. Il programma dell'inaugurazione della sua presidenza prenderà ufficialmente il via nel pomeriggio, alle 15 (le 21 in Italia), quando Trump, come da tradizione, deporrà una corona al cimitero nazionale di Arlington in onore dei militari statunitensi morti. A24/Pca/Int2