Trump a May: "Brexit una splendida cosa per il suo Paese"

I due leader in conferenza stampa

New York, 27 gen. (askanews) - "Credo che la Brexit sia una buona cosa per il suo Paese. L'avevo prevista, è una splendida cosa e vi aiuterà a riavere la vostra identità. Avrete le persone che vorrete avere nel vostro Paese e farete gli accordi commerciali che vorrete". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella sua prima conferenza stampa con un leader straniero, la prima ministra del Regno Unito, Theresa May, alla Casa Bianca. ALE