Trovati 1600 kg di marijuana su un gommone in arrivo dall'Albania

Roma, 10 feb. (askanews) - La Guardia di Finanza ha intercettato al largo di Monopoli (Bari) e sequestrato un gommone proveniente dall'Albania che trasportava oltre una tonnellata e mezza di marijuana: due trafficanti albanesi sono stati arrestati. L'imbarcazione, visibilmente carica di sostanza stupefacente, dirigeva verso le coste italiane ed è stata localizzata mercoledì scorso dagli uomini del Gruppo Aeronavale della GdF di Taranto, che svolge funzioni di Centro di Coordinamento Locale Frontex per l'operazione "Triton". Le unità navali velocissime del Reparto Operativo Aeronavale della Finanza di Bari sono state allertate e indirizzate verso l'obiettivo. Dopo un breve inseguimento, che si è concluso a circa venti miglia al largo di Monopoli, le Fiamme gialle hanno abbordato l'imbarcazione, nonostante gli occupanti cercassero di evitare la cattura con manovre elusive e gettando in mare parte del carico. A bordo è stata trovata marijuana confezionata in 79 colli di varie dimensioni del peso complessivo di 1.598 kg, che avrebbero fruttato circa 1.600.000 dosi al mercato clandestino per oltre 15 milioni di euro. Il gommone lungo, 8 metri, con due potenti motori fuoribordo da 225 cavalli, è stato sequestrato e condotto agli ormeggi della Stazione Navale della Finanza di Bari. Gli scafisti albanesi, A.D. di 51 anni e E.A. di 25, sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti e posti a disposizione della locale autorità giudiziaria. Dall'inizio di quest'anno la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 9 tonnellate di marijuana, oltre un terzo di quella sequestrata nel 2016, e arrestato tredici trafficanti. Red-Sav-int5