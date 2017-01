Treno deraglia a Brooklyn: 37 feriti (per fortuna non gravi)

New York, 4 gen. (askanews) - Incidente ferroviario a New York, dove un treno ha deragliato presso la stazione Atlantic Terminal, a Brooklyn. Stando a quando comunicato dal dipartimento dei Vigili del fuoco della metropoli americana, sono 37 i feriti ma nessuno di loro rischia la vita. La polizia sta indagando sull'incidente avvenuto nell'ora di punta al binario sei della stazione della linea ferroviaria Long Island Rail Road (Lirr), quella che collega Manhattan alla parte più orientale di Long Island. L'Atlantic Terminal rappresenta un punto di incontro tra le varie linee della metropolitana che servono New York City. A24/Spa/Int9