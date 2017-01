Roma, 24 gen. (askanews) - Ci vorrebbero 80 anni affinché Roma riesca a recuperare, in termini di metropolitane ogni mille abitanti, la distanza che la separa da tutte le altre capitali Europee. E' l'amara constatazione che emerge dal Rapporto Pendolaria 2016 di Legambiente, presentato oggi a Palermo. Infatti, Roma nel 2016 non ha visto realizzare alcun tratto di metro o linee di tram, e al momento l'unico progetto finanziato riguarda il prolungamento (3,6 chilometri) della metro C fino a Colosseo. "Se consideriamo i cantieri in corso della metro - spiega Legambiente - a Roma si dovranno attendere 80 anni per recuperare la distanza dalle altre città europee (in termini di metropolitane ogni 1.000 abitanti). Red/Apa/Int9