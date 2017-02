Torna Zemanlandia, Pescara-Genoa finisce 5-0

Roma, 19 feb. (askanews) - Pronto riscatto del Napoli che mette alle spalle la sconfitta con il Real Madrid e regola il Chievo 3-1 a Verona nella venticinquesima giornata di serie A. Torna Zemanlandia a Pescara: 5-0 al Genoa con contorno di spettacolo. Il Sassuolo passa in rimonta a Udine, Sampdoria e Cagliari pareggiano. Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A: Juventus-Palermo 4-1, 13'pt Marchisio (J), 40'pt e 44'st Dybala (J), 18'st Higuain (J), 48'st Chochev (P) Atalanta-Crotone 1-0, 3'st Conti Empoli-Lazio 1-2, 22'st Krunic (E), 23'st Immobile (L), 35'st Keita (L) Bologna-Inter 0-1, 35'st Gabriel Chievo-Napoli 1-3, 31' Insigne (N), 38' Hamsik (N), 12'st Zielinski (N), 27'st Meggiorini (C) Sampdoria-Cagliari 1-1, 6'pt Isla (C), 22'pt Quagliarella (S) Udinese-Sassuolo 1-2, 7'pt Fofana (U), 25'st Defrel (S), 34'st Defrel (S) Pescara-Genoa 5-0, 5'pt Orban (aut, P), 19'pt, 36'st Caprari (P), 31'pt Benali (P), 47'st Cerri (P) Roma-Torino: ore 18 Milan-Fiorentina:ore 20.45 Classifica: Juventus 63, Napoli 54, Roma 53, Inter e Atalanta 48, Lazio 47, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 34, Chievo 32, Sassuolo 30, Udinese 29, Cagliari 28, Bologna 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 12. Adx