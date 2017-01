Torino-Milan 2-2, i granata prima scappano poi si fanno rimontare

Roma, 17 gen. (askanews) - Finisce 2-2 tra Torino e Milan nell'ultimo posticipo della ventesima giornata del campionato di serie A. Il Torino avanti con Belotti e Benassi che segnano al 21' ed al 26' un uno-due da ko. Ljajic si fa parare un rigore da Donnarumma. Ma il Milan non ci sta ed in cinque minuti al 10' ed al 15' della ripresa con Bertolacci e Bacca su rigore riagguanta il risultato. "Da questa partita credo che la squadra abbia imparato un'altra piccola lezione" l'analisi di Vincenzo Montella. Il tecnico rossonero sembra quasi rammaricarsi, nonostante la rimonta, per il pari finale: "Abbiamo dominato il gioco per larghi tratti dell'incontro - dice il tecnico rossonero nell'intervista a Premium Sport -, purtroppo commettiamo i soliti errori. Dobbiamo migliorare nell'interpretazione della gara". Furioso Mihajlovic: "Non sono arrabbiato - attacca Miha ai microfoni di Premium Sport -, sono infuriato e molto deluso perché continuiamo a buttare via punti e sprecare occasioni. Pareggiare questa gara è stato folle, abbiamo commesso gli stessi errori di quattro giorni fa: siamo andati avanti segnando due gol, poi c'è stato il rigore sbagliato, nella ripresa torniamo indietro e subiamo la rimonta, dopodiché ricominciamo a giocare. Sono deluso perché non siamo riusciti a fare il salto di qualità. Non so se è una situazione risolvibile: stiamo lavorando ma commettiamo sempre gli stessi errori. È inutile parlare di Europa, perché, anche se ci proveremo lo stesso, perdendo punti in questo modo non riusciremo ad andarci. Cosa ho detto a fine gara? Ne parliamo domani...". Adx